Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Национальной государственной телерадиокомпании, передает корреспондент БЕЛТА.

На бывшее вакантным место первого заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании назначен Сергей Гусаченко. Для него это карьерный рост - прежде он работал в должности заместителя председателя этого СМИ.

Заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании назначен Дмитрий Примшиц. Прежде этот пост в руководстве Белтелерадиокомпании занимала Ольга Кононюк. До настоящего времени Дмитрий Примшиц работал заместителем директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.-0-