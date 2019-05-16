Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве НАН

16 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Заместителем председателя Президиума НАН назначен Александр Кильчевский, который до этого работал в должности главного ученого секретаря Национальной академии наук. В свою очередь этот пост занял Андрей Иванец. Ранее он был заместителем директора по научной работе государственного научного учреждения "Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси".

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Вадима Маханько генеральным директором республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству". До настоящего времени он занимал в этой организации должность заместителя генерального директора по научной работе.-0-