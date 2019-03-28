Лукашенко произвел кадровые перестановки в системе МВД

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в системе Министерства внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальником учреждения образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь" назначен Сергей Дорошко, который до настоящего времени возглавлял главное управление внутренних дел Минского горисполкома.

Вместо него на эту должность назначен Иван Кубраков, ранее начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома.

Соответственно, на пост руководителя УВД Витебского облисполкома назначен Михаил Гриб. Прежде он был заместителем начальника главного управления внутренних дел Минского горисполкома - начальником милиции общественной безопасности.-0-