Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента

Новости темы "Кадровые решения Президента"
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко произвел сегодня назначения в руководстве Управления делами Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Директор республиканского производственно-торгового предприятия "Беларусьторг" Геннадий Богдан теперь назначен заместителем управляющего делами Президента Беларуси.
Игорь Кудревич, ранее глава администрации Первомайского района Минска, станет директором Департамента по гуманитарной деятельности Управделами Президента.-0-