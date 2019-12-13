Лукашенко прокомментировал отток медиков и пояснил, почему СМИ муссируют этот вопрос

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос оттока отечественных медиков муссируется в СМИ, чтобы соседние страны смогли активнее переманивать белорусских специалистов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уж слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров. Но вы-то не видите, что под этим большая политика. Куда едут в основном? В Польшу и Литву. И сейчас муссируется этот вопрос прежде всего в оппозиционных средствах массовой информации - они в Польше и Литве все сидят. Почему? Чтобы вас привлечь туда. Шенген, единое пространство - из Литвы и Польши врачи рванули в Германию, Францию, Великобританию заработать денег. И там сегодня беда. Вот они и будоражат наше общество, чтобы подтолкнуть вас к выезду", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в прошлом году из Беларуси уехали около 150 врачей. "Но я министру говорю: не переживай. Важно то, что, побывав там и приезжая сюда в отпуск, они быстро вас на место поставят и расскажут, как там надо работать", - обратил внимание глава государства.

"Я вас не агитирую не выезжать - съездите. Небольшое счастье будет у вас там, и немногое потеряет государство", - заметил Президент.

В то же время Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что среди белорусских медиков, которые покидают страну, есть высококлассные специалисты. "Вот это более опасно. Но, учитывая, что, получив опыт там, вы вернетесь домой (а таких очень много), это благо. Они там научились новым технологиям, которых нет у нас, и вернулись", - добавил он.-0-