Лукашенко прокомментировал предложение о переносе из Минска переговорной площадки по Донбассу

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал предложение о переносе из Минска переговорной площадки трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Слушайте, вы считаете, что работа трехсторонней группы - это подарок Лукашенко? Да нет. Тогда попросил Президент Порошенко, Путин, все согласились, что да, в Минске. Это близко, политически это выгодно. Леонид Данилович Кучма, первый человек, который представлял (занимал пост постоянного представителя Украины в трехсторонней контактной группе. - Прим. БЕЛТА), мы всегда его с распростертыми руками (принимали. - Прим. БЕЛТА). Обеспечивали все, что только украинцы хотели, - сказал глава белорусского государства. - Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и Кравчук (нынешний постоянный представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук. - Прим. БЕЛТА). Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать".

"Но я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей (есть возможность встречаться и обсуждать необходимые вопросы. - Прим. БЕЛТА), ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно", - добавил Александр Лукашенко.-0-

Евгений Шевченко и Александр Лукашенко