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21 августа 2020, 14:44

Лукашенко прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России

Фото из архива
Фото из архива

21 августа, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками агрокомбината "Дзержинский", передает корреспондент БЕЛТА.

"Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании "выскочили на улицы и начали митинговать". "Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает, - заметил белорусский лидер. - Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент подчеркнул, что в этой ситуации просил не давить на людей в рабочих коллективах. "Кто-то захотел - уходите, никого не надо держать. Что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он все равно будет кукиш в кармане носить. Хочешь уходить - уходи. Я рабочим в открытую об этом сказал", - отметил глава государства.

"Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения, - сказал Александр Лукашенко. - И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, - назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет - не принимаем".

"Нормально, ситуация стабилизировалась. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул Президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное", - сказал глава государства.

Единственно, отметил Александр Лукашенко, возник вопрос в разнице оплаты россиянам и белорусским работникам. "Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей, - подчеркнул Президент. - Поэтому не надо про самолеты, что тут нам перекидывают россиян и прочее. Нам столько и не надо. Ясно, кто нагнетает обстановку".

Александр Лукашенко резюмировал, что достаточно специалистов в этой сфере, в том числе в соседних странах, и их при необходимости можно привлечь на работу.

Аналогично и в отношении ряда других предприятий, включая "Беларуськалий", где средняя зарплата измеряется тысячами рублей. "Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - заметил глава государства.-0-

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