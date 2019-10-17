17 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг информации о задержании россиянки Анны Богачевой. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях. Что Россия по отношению к нашим гражданам, что мы по отношению к российским. И тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Поэтому накручивать там чего-то, что в Беларуси задержали и так далее…", - отметил белорусский лидер.

"А как иначе? Вот у нас единая система. Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, - мы же IT-страна - в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет - посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что в ряде информационных источников в России началась накрутка вокруг этой темы. "Разные "Незыгари" ваши и прочие. И вот разного рода такие каналы начали накручивать ситуацию. Правда, один наш оппонент очень серьезный, что меня удивило, сказал: слушайте, а как белорусы должны были поступить, они же должны были выяснить, что это за человек. А то, что она будет отпущена, не вызывает сомнения", - сказал Президент.

"Я специально привел вам свежий пример, как это иногда делается. Правда, у нас уже другая конспирология. Многие начинают говорить: может быть, россияне это специально сделали, как лакмусовая бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношение к России. Если это так у кого-то, то это глупость несусветная. Нам это не надо", - подчеркнул белорусский лидер.

Комментируя ситуацию вокруг российской гражданки, Александр Лукашенко отметил, что после этих событий "целая революция поднялась", пошли обвинения чуть ли не в адрес самого Президента Беларуси.

В связи с этим он напомнил, что в свое время, более 10 лет назад, американский посол в Беларуси вместе с рядом других дипломатов покинули страну по настоянию белорусской стороны именно за вмешательство в выборы. "Открытое вмешательство. Участие в демонстрациях и прочее, - отметил глава государства. - Скажите, как я после этого должен относиться к вмешательству в американские выборы, если даже было".

"У меня уже выработан соответствующий к этому иммунитет. И я знаю, что вмешиваться в американские выборы практически нереально. Ну а если кто-то высказывал свою позицию, то надо прежде всего начинать с меня. Возьмите мои заявления открытые, публичные во время выборов в США. Я тогда открыто поддерживал Трампа, критикуя демократическую Америку, как они действовали против Трампа. Вот мое отношение к этому", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также отметил, что часто встречается с руководителями регионов России, и подчеркнул, что в этом нет никакой конспирологии. "Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия! К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна. Для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", - сказал он.

Как сообщалось, ряд СМИ 15 октября сообщил о задержании в одной из гостиниц Минска гражданки России Анны Богачевой, попавшей под санкции США по делу о якобы вмешательстве в выборы. Официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев заявил, что ведомство поставило вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси.-0-