Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления во время поездки в Могилевскую область

28 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления во время недавней рабочей поездки в Могилевскую область и последовавшие кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я посмотрел по следам этих разборок в Могилеве. Некоторые там начали смещать акценты. Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил, разогнал всех, - отметил глава государства. - Могилевщина плетется в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперед. И губернатор был в последний раз в прошлом году предупрежден, что по итогам года мы посмотрим на их работу, и в том числе на руководителей республиканского звена".

Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области С началом в стране весенних полевых работ глава государства традиционно посещает различные регионы страны, чтобы лично ознакомиться и проконтролировать уровень хозяйствования на земле и то, насколько эффективно на местах решаются возникающие проблемы.

"Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы. И эти коровы не должны около 5 тыс. кг молока давать в год (это тоже неплохой удой, но не для этих коров)", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также скептически отнесся к некоторым рассуждениям, что такое содержание животных, какое он увидел на ферме в Могилевской области, в порядке вещей. "Технология содержания отвратительная. Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь - в навозную жижу или в сухое место, где свежая солома. Это пусть расскажут тем, кто не видел коров никогда", - сказал он.

Президент считает, что самая главная причина во вскрывшейся ситуации - безответственность, несмотря на то, что на развитие хозяйства было направлено немало средств, приложены значительные усилия. "Свезли туда самое породистое стадо. Все по технологии выстроили. Оказывается, у них соломы не хватило. Но до сих пор в валках на поле солома там валяется. А большую половину запахали, потому что не смогли собрать, не организовали людей. Вот и проблема".

"Люди не научились быть благодарными. А им просто не сказали, что это за счет всей страны построили комплекс, что создали самые лучшие условия для того, чтобы получали хорошую зарплату, чтобы имели работу", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко также сказал, что нельзя априори считать частную форму хозяйствования на земле более эффективной, чем государственную: "Обратите внимание: это хозяйство, которое вчера принадлежало частнику. Значит, все мы болеем - и частники, и кооперативные предприятия, и государственные - одной болезнью. Не надо молиться на частника и думать, что все ему с неба свалится и он там порядок наведет идеальный. Должна быть повседневная кропотливая работа".

"А в таких хозяйствах должна быть железная дисциплина. Поэтому я поручил главе Администрации и председателю Комитета госконтроля перевести на военное положение подобные хозяйства. И я не боюсь открыто об этом говорить. Это я говорю для всех вас, потому что вам придется элементы такого управления использовать на местах", - сказал глава государства, обращаясь к руководителям районов.-0-