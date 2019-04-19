Лукашенко прокомментировал возможность введения Дня белорусской государственности

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы парламентариев после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, прокомментировал возможность введения Дня белорусской государственности, передает корреспондент БЕЛТА.

"У меня пока нет на этот счет мнения. Это несколько неожиданно для меня, - сказал Александр Лукашенко. - Надо очень серьезно подумать".

Предложение ввести День белорусской государственности и праздновать 5 июня в День памяти святой Евфросинии Полоцкой озвучил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. Он обратил внимание, что история белорусской государственности насчитывает уже более тысячелетия. Самым древним государственным образованием на территории страны, по словам депутата, считается Полоцкое княжество, которое по сути является малой родиной всех белорусов. Евфросиния Полоцкая была не только полоцкой княжной, но и святой, которой поклоняются и православные, и католики.

"Да, Киев, Новгород, Полоцк - это наша колыбель (славянских народов и не только, может быть). Но это не значит, что потом не появились более сильные центры в виде Москвы и так далее. Чтобы потом тут никто не обиделся (я как историк это прекрасно понимаю). Но предложение интересное", - сказал Александр Лукашенко.

Он предложил, чтобы не было спешки, вместе подумать над темой, провести анализ. "Вопрос очень актуальный, интересный, особенно с точки зрения того, чтобы показать всему миру, что наши белорусские земли - древнейшие земли. И государственность к нам приходила и уходила много раз. И мы создавали государственные нормативные правовые акты, книги печатали. И герои у нас есть настоящие. Этот тренд уже существует, этот крен в нашей политике верный. Не в упрек, не в укор кому-то мы это будем делать".

Также от парламентариев прозвучало предложение установить памятники первым государственным деятелям БССР. Александр Лукашенко не поддержал идею. "Вы знаете мое отношение к памятникам. Я против того, чтобы их разрушали, но и не сторонник строительства новых памятников внутри страны, - сказал он. - Хотя, наверное, что-то в этом есть, но у меня такая позиция".

Вместе с тем белорусский лидер поддерживает установку памятников известным белорусам за рубежом.-0-