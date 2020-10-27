Лукашенко: против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие началось несколько позже, чем планировалось изначально. "Очень важные вопросы пришлось обсуждать сейчас, поскольку при определенных подвижках в нашем обществе, изменениях, в том числе по теме сегодняшнего совещания в связи с подготовкой Всебелорусского народного собрания, есть и другие очень важные вопросы, не решив которые нам очень трудно будет двигаться дальше. Поэтому пришлось сегодня поломать свой рабочий график", - пояснил глава государства.

Он рассказал, что речь шла о текущем моменте, реагировании органов власти на ситуацию. "Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске). Но тем не менее мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи, - заявил Александр Лукашенко. - И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли".

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - подчеркнул белорусский лидер.

В качестве примера глава государства также рассказал, что в Минске, согласно имеющейся информации, перерезали несколько светофоров. "Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ: "Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать".

"В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, - сказал Президент. - Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться".

"Не хотят рабочие работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят, - обратил внимание глава государства. - Студенты: пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах".

"Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать", - добавил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов.

"Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заявил белорусский лидер.

Пользуясь случаем, он еще раз обратился к родителям школьников и студентов: "Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона".-0-

Александр Лукашенко