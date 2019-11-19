Лукашенко проведет Олимпийское собрание НОК Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко проведет Олимпийское собрание НОК. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Олимпийское собрание пройдет с участием членов НОК, председателей попечительских советов федераций, союзов, ассоциаций, руководителей управлений спорта и туризма облисполкомов и Минского горисполкома, центров олимпийской подготовки.

Одним из важных вопросов повестки дня станет обсуждение итогов выступления белорусских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях и подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Кроме того, во время заседания планируется решить ряд организационных вопросов, таких как избрание первого вице-президента и вице-президента НОК, обновление состава НОК и его органов. В частности, ожидается принятие решений об исключении из членов НОК, об избрании новых и почетных членов комитета, об изменении состава ревизионной комиссии и Исполкома НОК. Предстоит также утвердить отчет ревизионной комиссии НОК за 2017- 2018 годы.-0-