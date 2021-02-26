Лукашенко проведет сегодня Олимпийское собрание НОК Беларуси

Фото НОК Беларуси

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет белорусский лидер, сообщает БЕЛТА. Главным вопросом повестки дня собрания станет подготовка национальных команд Беларуси к XXXII летним Олимпийским играм в Токио. Планируется рассмотреть и ряд организационных вопросов относительно состава и деятельности НОК. На заключительном этапе подготовку к Играм ведут около 260 белорусских спортсменов по 26 видам спорта. Плановой реализации мероприятий подготовки помешала пандемия коронавируса. Значительная часть международных соревнований в 2020 году была отменена или перенесена на более поздние сроки, в том числе ряд отборочных соревнований к Играм и сами Олимпийские игры. В результате количество проведенных крупных международных спортивных мероприятий в 2020 году значительно сократилось. Все спортсмены, ранее выполнившие олимпийские квалификационные требования и нормативы (завоевавшие лицензии), сохраняют право участия в Играх. В настоящее время квалификационные требования и нормативы для участия в Играх выполнили 74 белорусских спортсмена в 16 видах спорта в 64 олимпийских дисциплинах. Задача заключительного этапа подготовки - успешное завершение олимпийского отбора и комплектование конкурентоспособного состава белорусской спортивной делегации для участия в Играх. К завершению олимпийского отборочного периода планируется завоевание порядка 110-120 лицензий.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!