Лукашенко проведет совещание о реализации исторической политики

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Новости темы "Год исторической памяти"
Лукашенко об оголтелой политизации истории в 90-е: были в шаге от потери национальной государственности
6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко первое большое совещание в новом году, который объявлен в стране Годом исторической памяти, проведет на тему реализации исторической политики. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
"Состав широкий и сплошь звездный. В списке главных докладчиков - Сергеенко, Марзалюк, Данилович, Гигин", - отметили авторы ресурса.-0-