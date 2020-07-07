7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил. Соответствующие указы глава государства подписал 7 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение министра обороны. На его должность назначен начальник управления территориальной обороны - заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин. Управление территориальной обороны теперь возглавит полковник Андрей Матиевич.

Глава государства также назначил генерал-майора Валерия Гнилозуба заместителем начальника Генерального штаба по боевому управлению, освободив его от должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования. На это место придет заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко, на должность которого назначен полковник Александр Бас.-0-