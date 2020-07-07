ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 7 июля 2020
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:46 Пандемия коронавируса еще не достигла пика - глава ВОЗ В мире
19:30 ЕЭК выявила картельное соглашение на рынке медицинской техники ЕАЭС Экономика
19:25 Беларусь заинтересована в углублении диалога с ЮНИСЕФ по защите прав детей - Карпенко Общество
19:02 Президент Бразилии заразился коронавирусом В мире
18:51 Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях Президент
18:50 Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил Президент
18:41 Датчане отказались проводить ЧМ-2021 по спортивной гимнастике Спорт
18:38 Госпрограмма инновационного развития дополнена проектами по созданию новых производств Президент
18:25 Работа под руководством личных тренеров поможет белорусским дзюдоистам улучшить результаты - Стешенко Спорт
18:18 МАРТ рекомендует обдуманно совершать покупки на сайтах иностранных продавцов Общество
18:03 Лаборатория Госкомитета судебных экспертиз вошла в тройку лучших в мире Общество
18:02 В Чехии столкнулись пассажирские поезда: три человека погибли, около 20 ранены В мире
18:01 Главное в цитатах: Лукашенко о реформах, бизнесе, строительстве в Минске и переходе на "цифру" Президент
17:43 В Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса Регионы
17:40 МВД напомнило об ответственности за надписи в общественных местах Общество
17:36 На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 78 абитуриентов Общество
17:32 Андрейченко: Беларусь и Россия готовы противостоять любым попыткам девальвировать общие ценности Общество
17:01 ЕЭК запустила онлайн-курс о евразийской интеграции Общество
16:51 Андрейченко выступает за скорейшее снятие ограничений в передвижении граждан Беларуси и России через совместную границу Политика
16:48 Гомельчанин похитил со счета жены почти $18 тыс. и проиграл их на ставках Происшествия
16:45 Андрейченко: равноправные союзнические отношения одинаково выгодны Беларуси и России Политика
16:39 В Милане после карантина открылся театр Ла Скала В мире
16:35 Каждый цветок снимается вручную: под Щучином начался сбор календулы Регионы
16:24 Волейболистка сборной Беларуси Анна Давыскиба перешла в итальянскую "Саугеллу" Спорт
15:56 ПА ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на президентские выборы в Беларусь - Савиных Политика
15:56 Прорыв магистрали с горячей водой практически не сказался на потребителях - Минские тепловые сети Происшествия
15:34 Сервис поиска профессиональных сиделок может появиться в Минске в 2021 году Регионы
15:31 Онлайн-конференция о налогообложении доходов и имущества физлиц пройдет 9 июля на сайте БЕЛТА Общество
15:27 Матч футбольного чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и "Слуцком" перенесен Спорт
15:24 Один из выходов станции метро "Первомайская" в Минске закроют на ремонт до 22 июля Регионы
Все новости
Все новости
Президент
07 июля 2020, 18:50

Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил

Новости темы " Кадровые решения Президента"
Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях
Кадровый день у Президента: новые послы Беларуси и ротации в руководстве Минэкономики

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил. Соответствующие указы глава государства подписал 7 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение министра обороны. На его должность назначен начальник управления территориальной обороны - заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин. Управление территориальной обороны теперь возглавит полковник Андрей Матиевич.

Глава государства также назначил генерал-майора Валерия Гнилозуба заместителем начальника Генерального штаба по боевому управлению, освободив его от должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования. На это место придет заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко, на должность которого назначен полковник Александр Бас.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вооруженные силы Лукашенко указы
Новости рубрики Президент
Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях
Фото из архива Госпрограмма инновационного развития дополнена проектами по созданию новых производств
Выступает Александр Лукашенко Главное в цитатах: Лукашенко о реформах, бизнесе, строительстве в Минске и переходе на "цифру"
Фото из архива Лукашенко рассказал об условиях поддержки в Беларуси крупного бизнеса
Фото из архива В Минске продолжат вынос предприятий из центра города
Фото из архива Лукашенко о строительстве: надо обеспечить прежде всего тех людей, которые не имеют жилья
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны
Лукашенко о строительстве: надо обеспечить прежде всего тех людей, которые не имеют жилья
Золотовалютные резервы Беларуси за июнь выросли на 11,6% до $8,8 млрд
Летняя акция и три новых дома: в столичном комплексе "Минск Мир" - самое время покупать!
Топ-новости
Главное в цитатах: Лукашенко о реформах, бизнесе, строительстве в Минске и переходе на "цифру"
Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил
Госпрограмма инновационного развития дополнена проектами по созданию новых производств
Медали, рекорды, достижения - очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен спорту
Указ об ограничении прибыли застройщиков принят для снижения стоимости жилья - Минстройархитектуры
Петришенко: в Беларуси создана система кардиологической помощи по мировым стандартам
На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 78 абитуриентов
Каждый цветок снимается вручную: под Щучином начался сбор календулы
Дожди с грозами и до +22°С ожидается в Беларуси 8 июля
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси
Сервис поиска профессиональных сиделок может появиться в Минске в 2021 году
Сведения о действующих доверенностях можно будет получить на сайте Белорусской нотариальной палаты
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Матч футбольного чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и "Слуцком" перенесен
Один из выходов станции метро "Первомайская" в Минске закроют на ремонт до 22 июля
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.