Лукашенко провел назначения в судейском корпусе

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 декабря подписал указ №487 "О назначении и освобождении судей". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил Дениса Валдайцева председателем экономического суда Гродненской области. Виталий Лаевский освобожден от должности судьи Верховного суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики.

От должности заместителя председателя и судьи Минского областного суда в связи с выходом в отставку освобожден Геннадий Клещенок. Его место в президиуме Минского областного суда займет судья Марина Дунаева.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси. Президент также подписал указ № 488 "О присвоении квалификационных классов судьям".-0-