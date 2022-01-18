Лукашенко провел рабочую встречу с Кочановой

Во время встречи

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Во время встречи обсуждалась деятельность Совета Республики, работа над законопроектами.

Наталья Кочанова доложила о деятельности экспертного совета при Совете Республики. При рассмотрении нормативных актов в рамках его работы привлекается широкий круг специалистов, все документы тщательно рассматриваются и анализируются, то есть проходят серьезный экспертный фильтр.

Наталья Кочанова

Также шла речь о еще одном востребованном направлении - работе Совета Республики с населением. Это приемы граждан, встречи в трудовых коллективах. Здесь отдельно остановились на итогах работы общественной приемной при Совете Республики, где был организован сбор предложений и замечаний от граждан по проекту обновленной Конституции.-0-