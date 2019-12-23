23 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил о встрече с судейским корпусом страны во время торжественного открытия Дома правосудия и о намеченных тогда мерах по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции. "У нас состоялся основательный, концептуальный я бы сказал (да и конкретики хватало), разговор с широким судейским корпусом нашей страны. Интересное было мероприятие, и там мы договорились по реализации ряда предложений наших судей, судейского корпуса. Эти предложения имеют определенный смысл и сроки реализации. Как здесь обстоят дела?" - спросил Президент.

Важной темой встречи стали резонансные уголовные дела, которые рассматриваются Верховным судом. "Работа Следственного комитета по этим делам и судов. Дела, которые контролируются (и не только Президентом), которые у вас на контроле, которые приобрели определенное общественное звучание. Как они реализуются?" - обозначил круг тем для обсуждения на встрече глава государства.

Как рассказал Валентин Сукало, в Беларуси по итогам состоявшегося 5 апреля совещания главы государства с судейским корпусом была сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшее пятилетие. По его словам, в этом документе насчитывается 23 положения. "По 14 из них непосредственным исполнителем является Верховный суд. По части из них исполнение наступает в текущем году", - отметил председатель Верховного суда. Он доложил Президенту о том, что уже сделано в этом году для реализации программы и что предстоит сделать в более отдаленный период.-0-

Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы "Глава государства принял решение о подготовке специального закона об амнистии с связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел", - рассказал Валентин Сукало.

В Беларуси создается единый экономический апелляционный суд Он расположится в Минске и будет рассматривать апелляции по всем экономическим делам. Об этом сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало.