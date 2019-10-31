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31 октября 2019, 11:34

Лукашенко провел ротацию в руководстве СК в областях и Минске

Фото из архива
Фото из архива
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и городе Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

Документы приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране.

Генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. До настоящего времени он занимал должность начальника управления Следственного комитета по городу Минску.

Дмитрий Конопляник
Дмитрий Конопляник

Столичное управление возглавит генерал-майор юстиции Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области. На этот освободившийся пост назначен полковник юстиции Сергей Удовиков.

Ротация проведена и в других региональных управлениях Следственного комитета. Управление по Витебской области возглавит генерал-майор юстиции Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области.

Начальником управления Следственного комитета по Минской области назначен генерал-майор юстиции Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области.

Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.-0-

Носкевич: ротация руководителей - действенный механизм для повышения эффективности их деятельностиНоскевич: ротация руководителей - действенный механизм для повышения эффективности их деятельности
"Принцип ротации руководящих кадров, определенный главой государства, с моей точки зрения, является наиболее действенным механизмом для предотвращения возможных коррупционных рисков", - сказал Иван Носкевич.

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Лукашенко Минск Следственный комитет
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