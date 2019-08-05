Лукашенко провел встречу с начальником ОАЦ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства поинтересовался результатами выполнения ранее данных поручений по развитию данной структуры.
Обсуждены также основные направления работы ОАЦ, актуальная тематика, лежащая в поле зрения центра, кадровые вопросы. Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел, а также ряда крупных инфраструктурных проектов.-0-
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