Лукашенко провел встречу с начальником ОАЦ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства поинтересовался результатами выполнения ранее данных поручений по развитию данной структуры.

Обсуждены также основные направления работы ОАЦ, актуальная тематика, лежащая в поле зрения центра, кадровые вопросы. Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел, а также ряда крупных инфраструктурных проектов.-0-

Андрей Павлюченко