Лукашенко провел встречу с председателем Венгерской рабочей партии

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Венгерской рабочей партии Дьюлой Тюрмером, сообщает БЕЛТА.

Венгерский политик Дьюла Тюрмер возглавляет Венгерскую рабочую партию более 30 лет - с момента ее создания. И хоть история этого политического движения началась еще в 1918 году (когда от Социал-демократической партии Венгрии откололось левое крыло, образовав Коммунистическую партию), свой современный вид и идеологию оно обрело в конце 1980-х.

Венгерская рабочая партия находится в жесткой оппозиции большинству крупных партий в своей стране и придерживается идеалов социалистической революции.

В 2010 году Дьюла Тюрмер приезжал в Беларусь в качестве международного наблюдателя на президентских выборах.-0-