Лукашенко проводит с руководством Совета Министров совещание по экономическим вопросам

2 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит с руководством Совета Министров совещание, на котором обсуждаются накопившиеся вопросы по дальнейшему экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Совещание с экономическим блоком страны - один из традиционных форматов, который используется главой государства для обсуждения текущей ситуации в Беларуси и выработки эффективных решений.

"У нас очередное совещание по актуальным текущим вопросам, хотя есть и вопросы стратегического характера, как, допустим, отношения с Россией в Союзном государстве. Нам сегодня предстоит обсудить эти вопросы и принять решения, - сказал глава государства. - Это не вопросы, где надо с нуля что-то начинать и глубоко погружаться в суть. Эти вопросы давно известны, они так или иначе обсуждаются в обществе и нами. Не надо самоотчетов. Нужны конкретные предложения и обоснование тех или иных положений".

Темы, которые будут обсуждаться, касаются финансов, инвестиций, внешнеэкономической деятельности. "По некоторым ранее предложенным проектам, указам, распоряжениям Президента, проектам законов я хотел бы получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы, - пояснил Александр Лукашенко. - Очень важно услышать и альтернативные позиции для принятия взвешенных решений. Поэтому я пригласил на это традиционное совещание по экономическим вопросам с правительством и высших должностных лиц, руководителей силовых структур, тех ведомств, чьи интересы затрагивают рассматриваемые вопросы".-0-