14 августа, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в Костюковичах совещание о развитии юго-восточных районов Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Юго-восточная часть Могилевской области помимо Костюковичского включает в себя Климовичский, Краснопольский, Кричевский, Славгородский, Чериковский и Хотимский районы. Детально рассмотреть состояние дел в регионе глава государства пообещал во время недавних кадровых назначений. Четыре года назад для активизации социально-экономического развития этих территорий были приняты указ и программа, направленные на создание благоприятных условий проживания населения.

"Прошло время, и сегодня нам необходимо обсудить эффективность данных решений и объективно оценить промежуточные результаты. То есть данное совещание носит контрольный характер", - сказал Александр Лукашенко.

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