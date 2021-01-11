Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 11 января 2021
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:42 Электронная ярмарка вакансий состоится 14 января с участием предприятий Минска Регионы
12:37 Минздрав РФ дал разрешение центру им. Гамалеи на исследование препарата "Спутник Лайт" В мире
12:25 В витебской школе открылся переоснащенный благодаря Минобразования компьютерный класс Регионы
12:14 Более 2,1 тыс. многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в 2020 году Регионы
12:09 Пеллетный завод построят в Кобринском районе Регионы
12:09 В Украине за неделю COVID-19 заболели более 41 тыс. человек В мире
12:05 На "Рождественскую елку" в Минск приехали 1,6 тыс. детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов Общество
12:03 Пьяный подросток угнал автомобиль в Столинском районе Происшествия
11:55 Снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 12 января Общество
11:53 Минсвязи выпустит почтовые марки со зверятами Общество
11:47 Россиянин предстанет перед судом за ранение двух милиционеров в Брестской области Происшествия
11:41 Морозы до -25°С ожидаются в Беларуси на этой неделе Общество
11:33 НДС на некоторые кондитерские изделия увеличили в Беларуси Экономика
11:32 В России за сутки выявили 23 315 случаев заражения COVID-19 В мире
11:27 Белорусские таможенники в 2020 году пресекли 85 попыток незаконного ввоза транспортных средств Происшествия
11:23 В Индонезии 13 человек погибли и 27 пропали без вести при сходе оползня В мире
11:21 В Калинковичах подросток получила ожоги при розжиге печи Происшествия
11:18 Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби Спорт
10:50 За выходные в Беларуси под колесами авто 6 человек погибли, 30 - травмированы Происшествия
10:50 Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем Президент
10:40 На МКАД легковушка наехала на осветительную мачту Происшествия
10:38 Савиных: от Всебелорусского народного собрания ждем оценки направлений развития страны Общество
10:37 Восемь человек погибли из-за снегопадов у побережья Японского моря В мире
10:36 Мать и двое детей пострадали при пожаре дома в Гомельском районе Происшествия
10:34 Житель Брестского района хранил более 300 патронов для винтовки Мauser Происшествия
10:31 "Новогодний экспресс" Детской железной дороги в период праздников перевез более 4 тыс. пассажиров Регионы
10:24 Выставка "Белагро-2021" пройдет в Минске 1-5 июня Афиша
10:22 Щекин: события в США демонстрируют слабость и фантомность западной демократии Политика
10:21 В Марьиной Горке из-за аварии без холодной воды были 3 многоквартирных и 9 частных домов Регионы
10:10 Экипажи ГАИ дежурят на пешеходных переходах вблизи школ Регионы
Все новости
Все новости
Президент
11 января 2021, 10:50

Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем

Александр Лукашенко и Рене Фазель
Александр Лукашенко и Рене Фазель

(Обновлено 12:41)

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня во Дворце Независимости встречу с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча началась с обсуждения самой актуальной на сегодня темы - борьбы с пандемией. Как известно, и Александр Лукашенко, и Рене Фазель переболели коронавирусом.

"Мы с тобой переболели всякими болезнями - можем здороваться как угодно, - приветствовал глава государства руководителя Международной федерации хоккея. - Наверное, мы успешно перенесли эту болезнь, и впредь нам будет легче. Я считаю, что самая лучшая вакцина от коронавируса - это перенесенная человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет".

"Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет - ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают, - подчеркнул Александр Лукашенко. - У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и людей, но меня для этого и избрали. Я обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства. Может быть, мои действия в связи с этим кому-то на Западе не нравятся, но это их предпочтения".

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова провести чемпионат в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого уже давно готова.

"Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления - значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется - мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Думаю, ты в этом абсолютно убежден. Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран - значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас", - отметил Президент.

"Я согласен с твоими словами, которые ты недавно высказал: спорт должен объединять народы, а не разъединять, и он должен быть, насколько это возможно, вне политики. В этом ключе мы будем действовать", - заверил белорусский лидер.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи Лукашенко хоккей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото из архива За рулем, в кабинете, на хоккейной арене и с горячими блинами - о чем Лукашенко рассказал в одном из самых необычных интервью
Поисково-спасательная операция в районе вероятного крушения самолета. Фото Reuters Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами крушения самолета вблизи Джакарты
Александр Лукашенко Лукашенко: нам не нужны ни войны, ни столкновения
Лукашенко о 2020-м: нам нужен был этот год, но нужен был в прошлом
Александр Лукашенко Лукашенко о Беларуси и народном единстве: только вместе можем спасти этот клочок земли
Александр Лукашенко зажигает рождественскую свечу Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня
Главное
Александр Лукашенко и Рене Фазель Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны - 2364
Оргкомитет Всебелорусского народного собрания уже получил 17 тыс. предложений
Петришенко: акция "Наши дети" дарит внимание, доброту и душевность
Топ-новости
В Беларуси уточнили порядок совершения новых нотариальных действий
Гайдукевич: жду от Всебелорусского народного собрания конкретных решений по улучшению жизни в стране
Снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 12 января
Экипажи ГАИ дежурят на пешеходных переходах вблизи школ
На "Рождественскую елку" в Минск приехали 1,6 тыс. детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов
НДС на некоторые кондитерские изделия увеличили в Беларуси
Вакцины от COVID-19 детям пока не делают - главврач детской инфекционной больницы Минска
Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
Щекин: события в США демонстрируют слабость и фантомность западной демократии
Более 2,1 тыс. многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в 2020 году
Индустриальный парк "Великий камень" рассчитывает в 2021 году привлечь около 17 резидентов
Обладателями Гран-при "Арт-парада в Витебске" стали представители Беларуси и Мальты
"Новогодний экспресс" Детской железной дороги в период праздников перевез более 4 тыс. пассажиров
Выставка "Белагро-2021" пройдет в Минске 1-5 июня
МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.