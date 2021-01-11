Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем

(Обновлено 12:41)

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня во Дворце Независимости встречу с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча началась с обсуждения самой актуальной на сегодня темы - борьбы с пандемией. Как известно, и Александр Лукашенко, и Рене Фазель переболели коронавирусом.

"Мы с тобой переболели всякими болезнями - можем здороваться как угодно, - приветствовал глава государства руководителя Международной федерации хоккея. - Наверное, мы успешно перенесли эту болезнь, и впредь нам будет легче. Я считаю, что самая лучшая вакцина от коронавируса - это перенесенная человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет".

"Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет - ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают, - подчеркнул Александр Лукашенко. - У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и людей, но меня для этого и избрали. Я обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства. Может быть, мои действия в связи с этим кому-то на Западе не нравятся, но это их предпочтения".

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова провести чемпионат в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого уже давно готова.

"Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления - значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется - мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Думаю, ты в этом абсолютно убежден. Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран - значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас", - отметил Президент.

"Я согласен с твоими словами, которые ты недавно высказал: спорт должен объединять народы, а не разъединять, и он должен быть, насколько это возможно, вне политики. В этом ключе мы будем действовать", - заверил белорусский лидер.-0-