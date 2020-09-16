Лукашенко проводит встречу с политическим активом страны

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня встречу с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проходит во Дворце Независимости. Его участниками стали высшие должностные лица, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, руководители и специалисты государственных органов и организаций, представители местной власти из каждой из областей, работники Администрации Президента, руководители средств массовой информации - всего почти 300 человек. Как заявил глава государства, он пригласил их на встречу, чтобы ознакомить с оперативной аналитической информацией, "которая даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня и поможет лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси".

"То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное - все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года", - сказал Александр Лукашенко.-0-