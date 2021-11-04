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04 ноября 2021, 17:36

Лукашенко проводит заседание ВГС Союзного государства

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства стартовало в эти минуты в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проходит под председательством руководителя Высшего государственного совета, Президента Беларуси Александра Лукашенко. В заседании также принимают участие Президент России Владимир Путин, премьер-министры и руководители палат парламентов обеих стран, государственный секретарь Союзного государства и другие чиновники.

Повестка заседания состоит из шести вопросов, первый из них - проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. В развитие этого документа разработан пакет союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции.

Руководство Беларуси и России также обсудит итоги торгово-экономического сотрудничества, Военную доктрину Союзного государства, концепцию миграционной политики, присуждение премии СГ в области науки и техники, реализацию и мониторинг решений Высшего государственного совета.-0-

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