Лукашенко: психоз с коронавирусом заставил людей быть аккуратнее

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Латвия благодарит Беларусь за транзит своих граждан через аэропорт Минска в ситуации с коронавирусом
20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Психоз, связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры. Такую точку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения научно-производственного частного унитарного предприятия "Адани", передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что "поднялся гвалт и психоз коронавирусный", а при этом важно соблюдать элементарные меры гигиены, начиная с мытья рук.
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