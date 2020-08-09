Лукашенко: пугать нас санкциями не надо

Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не надо пугать Беларусь санкциями. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня после голосования на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что предвыборная кампания проводится в соответствии с законодательством. Отвечая на вопрос касательно проведения митингов конкурентами, Александр Лукашенко сказал, что в Минске заранее были предусмотрены площадки для подобных мероприятий.
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