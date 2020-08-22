Лукашенко: пусть люди говорят на том языке, на котором хотят, так было всегда

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в Беларуси нельзя создавать языковую проблему, вводя ползучее уничтожение русского языка, как предлагают оппоненты власти. Об этом он заявил сегодня на митинге в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом прекрасном регионе люди разговаривают на белорусском, русском, польском, литовском, украинском. Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят. Так было всегда", - заявил белорусский лидер.-0-