Лукашенко: Путин предлагал хороший вариант по Донбассу

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности о своем участии в попытках урегулировать конфликт в Донбассе в Украине и высказал мнение насчет того, почему до сих пор не удалось продвинуться в решении этого вопроса. Об этом он заявил 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на один из вопросов, Президент заявил, что всегда, если его об этом просят, делится опытом с коллегами, политиками из других стран, высказывает суждения по тем или иным темам.

Александр Лукашенко рассказал, что изначально старался помогать и нынешнему Президенту Украины, а также содействовать в вопросах мирного урегулирования. "Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал! - отметил белорусский лидер. - Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне. Пытался все сделать. Я ехал туда. Порошенко (экс-Президент Украины Петр Порошенко. - Прим. БЕЛТА), он - я их убеждал всех. С кем только я не встречался, с Турчиновым (в 2014 году Александр Турчинов временно исполнял обязанности Президента Украины, возглавлял Верховную раду. - Прим. БЕЛТА) даже. "Давайте вот так сделаем, так". Я делал это все как человек опытный, понимающий. Я не лез не в свое дело. Только когда меня просили".

Президент вспомнил, как однажды зимой во время переговоров с Владимиром Путиным в Красной Поляне речь зашла о ситуации в Украине и в частности в Донбассе. "Мы сели, обедаем, он сидит, задумался про Украину. Я говорю: "С Украиной нужно что-то делать, все-таки наши люди". А он: "Ну а ты как думаешь?" И я начал рассказывать ему, свою точку зрения излагать. После Дебальцево, помнишь, когда там "мясорубка" эта была?" - начал свой рассказ глава государства.

"Да-да, котел", - поддержал беседу Игорь Коротченко.

Александр Лукашенко продолжил: "Вот как раз два дня прошло. Я и с Шойгу (министр обороны России Сергей Шойгу. - Прим. БЕЛТА) переговорил, и с ним на эту тему. Меня первым поразил Шойгу. Он мне прямо сказал: "Знаете, Александр Григорьевич, в Украине надо что-то делать. Это не дело, что там происходит "мясорубка" на наших глазах в Дебальцево". И мне рассказал. Я говорю: "Ты мне подробно расскажи, что там произошло". И Шойгу мне рассказал, при Путине, у него в кабинете сидели".

Свою позицию по ряду вопросов тогда высказал и Президент Беларуси. "Он (речь о Владимире Путине. - Прим. БЕЛТА) говорит: "Передай Порошенко, я готов сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь в Донбассе. Мы найдем деньги, чтобы люди достойно, нормально жили", - рассказал белорусский лидер.

По его словам, условием было лишь провести в Донбассе выборы: "Слушай, местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться - нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!"

Александр Лукашенко напомнил, как еще до "санкционной драки" на минской площадке пошел нормальный процесс. "Я же видел это все. Они там друг друга, как у нас говорят, тузали (за воротник, за волосы хватались). А я ведь со стороны видел это все. И тогда Порошенко потирал руки, рад был, что это закончилось договором здесь, в Минске. Почему не выполняете? Притом элементарно (я говорю как глава государства) сделать то, о чем договорились здесь. И уже при Порошенко, и Зеленский уже забыл бы, что такое Донбасс. Нет. Отмашку не дали, команду дали "вперед, фас", и пошло. Поэтому торпедируются", - констатировал белорусский лидер.

Президент Беларуси скептически отреагировал на ранее высказанные в Украине предложения заменить минский формат на какой-то другой, где будут главными США. "Где Соединенные Штаты Америки, а где этот Донбасс?" - задал он риторический вопрос.

Вместе с тем, напомнил глава государства, он и сам прежде говорил, что надо американцев заставить, чтобы они подписали минские соглашения и были в этом процессе. "Потому что украинцы уже тогда, при Порошенко, плясали под дудку американцев. Так оно и произошло. Но никак не могут быть тут американцы главными и верховодить этим процессом. Это не их конфликт. Это наш конфликт. Мы его должны разрулить, - объяснил суть своей позиции Александр Лукашенко. - И война сегодня в Донбассе, всегда говорил Володе Зеленскому, и Порошенко говорил: "У тебя, Петро, у тебя война идет. Чего ты Путина обвиняешь? Неважно, кто виноват. Отбрось это все. Но война идет у тебя. У тебя вот за забором. Это твоя страна. Ты должен быть заинтересован делать хоть маленькие шаги к стабилизации там, чтобы люди жили нормально".

Тем не менее прогресса в этом отношении нет. "И не потому, что они глупые. Но потому, что ими управляют. Поэтому и не складывается минский процесс. Если бы завтра американцы сказали: "Так, подписал в Минске, договор есть - выполняй", они (в Украине. - Прим. БЕЛТА) бы быстро его выполнили", - уверен глава государства.-0-