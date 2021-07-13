Лукашенко - Путину: главное - безопасность наших государств, этому надо все внимание уделять

13 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России. Об этом он заявил сегодня на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное - это безопасность наших государств. Этому надо все внимание уделять. Как бы они нас ни убаюкивали (оппоненты. - Прим. БЕЛТА), мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности. Я многое вам расскажу, что происходит. Динамика бешеная. Каждый день что-то меняется", - сказал Александр Лукашенко.

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