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14 сентября 2020, 16:08

Лукашенко - Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные учения

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает незыблемость белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Соответствующие заявления он сделал на переговорах в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"По обороне мы всегда придерживались с вами, как люди военные, одной тактики. Я, может быть, грубо сказал недавно российским журналистам: собачиться мы можем по любым вопросам, спорить и так далее, но оборона и безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет, пусть присоединяется к этим учениям, кто-то не хочет, пусть не делает этого, - сказал Александр Лукашенко. - Я думаю, что, Владимир Владимирович, вы дадите команду министру обороны России, а наш министр уже получил такую команду: мы спланируем на годы вперед эти учения, будем их конкретизировать. И малые, и большие учения мы должны проводить вместе".

В этой связи глава государства акцентировал внимание на одном из уроков нынешней ситуации в Беларуси и вокруг нее: "Ну зачем лязгать гусеницами у границ Союзного государства и Беларуси (речь о военных маневрах западных стран и НАТО. - Прим. БЕЛТА)? Сложный период, ну потерпите".

Александр Лукашенко привел конкретный пример - переброска на полигон Пабраде в Литве в 15 км от государственной границы американского танкового батальона. "Зачем это делать? Поэтому нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали - провокаций не допустить, войны не будет и прочее… И мы оказались как у разбитого корыта. Советская армия была, а прошли (немецко-фашистские войска. - Прим. БЕЛТА) Беларусь, даже практически не успели собраться и сопротивляться. Гнали нас аж до Смоленска, и только там смогли как-то противостоять этому", - констатировал Президент.

"Поэтому я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются. Они не смотрят на наши настороженности, проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, будем готовить свои армии, чтобы если, не дай бог, можно было этому противостоять", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план. Он будет реализован. В течение года у нас и на территории Беларуси, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. Как планировали раньше, так все и будем делать", - отреагировал Владимир Путин.

В своем вступительном слове в начале переговоров он также заявил о необходимости продолжить взаимодействие России и Беларуси в оборонной сфере. "Я имею в виду прежде всего оборонные предприятия. Здесь у нас тоже большая кооперация, причем в достаточно чувствительных областях", - отметил он.

"Ну и в военной тоже. Сегодня, кстати говоря, начинаются запланированные еще в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней. Для военных людей это в известной степени рутинное дело, оно связано с подготовкой войск. Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций: это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в 2019 году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации", - добавил Президент России.-0-

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