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23 июля 2020, 10:45

Лукашенко: работа всех госслужащих - идти к людям и разговаривать с ними

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

23 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует органы власти на более активную работу с гражданами. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всем надо идти к людям. Надо поговорить с людьми, надо людям объяснять, рассказывать о своей политике. Некоторых я вообще не вижу там. Кто не хочет, не надо, обойдемся без вас. Но наша работа, всех государственных служащих, - идти к людям и разговаривать с ними", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства заявил, что социально ориентированная политика, в центре которой человек, его интересы и нужды, была и останется центральным звеном при принятии любого решения. "Народ для того и поставил нас, чтобы мы были гарантом его безопасности и спокойствия. А если удары окажутся слишком сильными, мы должны предельно смягчить их последствия. Для этого надо больше объяснять людям, что происходит в стране, да и в мире, и почему мы принимаем те или иные решения", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что во время текущей избирательной кампании от граждан получено огромное количество инициатив и пожеланий. "Этот мощный канал обратной связи экономическим службам всех уровней следует использовать в своей повседневной работе, - акцентировал внимание белорусский лидер. - Все, о чем говорили люди, то распоряжение, которое я подписал по результатам мониторинга настроения людей, должно быть безукоризненно исполнено. Там вопросы нашего уровня".

"В этой части новому руководству правительства придется подкорректировать свои стиль и методы работы", - добавил Президент.-0-

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