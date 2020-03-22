Лукашенко работникам ЖКХ: вы делаете повседневную жизнь людей достойной и комфортной

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы делаете повседневную жизнь людей достойной и комфортной. Красивые города и села, благоустроенные улицы и дворы, тепло и чистая вода в домах - все это результаты добросовестного труда, который высоко оценивается не только жителями, но и гостями Беларуси", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что высокий профессионализм работников ЖКХ, их ответственность, умение работать с людьми в самых непростых ситуациях будут способствовать хорошему настроению белорусов и решению важнейших задач, поставленных перед отраслью.

"Пусть верность избранному делу, искреннее стремление обеспечивать качественный уровень жизни наших граждан послужат дальнейшему преображению и благополучию родной Беларуси. В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-