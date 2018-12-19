Лукашенко: работы Галины Волчек выделяются психологической глубиной созданных образов

19 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил с днем рождения художественного руководителя Московского театра "Современник" народную артистку СССР Галину Волчек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Незаурядный талант, особенный режиссерский почерк и бесспорный профессиональный авторитет позволили Вам вписать множество ярких страниц в историю театрального искусства и кинематографии, - отметил глава государства. - Возглавляемый Вами театр "Современник" на протяжении многих лет неизменно радует зрителей и запоминающимися постановками, и интересными проектами".

В поздравлении говорится, что в Беларуси хорошо знают и любят работы артистки, которые выделяются психологической глубиной созданных образов, оказывают позитивное влияние на духовно-нравственное развитие общества.

Президент выразил убежденность, что многогранная деятельность Галины Волчек будет и далее способствовать активному культурному диалогу между народами Беларуси и России.-0-