Лукашенко: работы Галины Волчек выделяются психологической глубиной созданных образов

19 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил с днем рождения художественного руководителя Московского театра "Современник" народную артистку СССР Галину Волчек. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Незаурядный талант, особенный режиссерский почерк и бесспорный профессиональный авторитет позволили Вам вписать множество ярких страниц в историю театрального искусства и кинематографии, - отметил глава государства. - Возглавляемый Вами театр "Современник" на протяжении многих лет неизменно радует зрителей и запоминающимися постановками, и интересными проектами".
В поздравлении говорится, что в Беларуси хорошо знают и любят работы артистки, которые выделяются психологической глубиной созданных образов, оказывают позитивное влияние на духовно-нравственное развитие общества.
Президент выразил убежденность, что многогранная деятельность Галины Волчек будет и далее способствовать активному культурному диалогу между народами Беларуси и России.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.42 BYN
|2.425 BYN
|USD
|2.1262 BYN
|2.128 BYN
|2.133 BYN
|RUB
|3.1849 BYN
|3.165 BYN
|3.18 BYN