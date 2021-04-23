Лукашенко: радиоконкурс "Молодые таланты Беларуси" - яркое и уникальное событие в культурной жизни страны

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам Х Республиканского творческого радиоконкурса "Молодые таланты Беларуси". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за все время существования конкурс объединил сотни парней и девушек, это яркое и уникальное событие в культурной жизни страны.

"Победа в конкурсе стала началом успешной творческой карьеры для многих известных белорусских музыкантов, которые представляют нашу Родину на республиканском и международном уровнях. Его лауреаты традиционно становятся стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи", - говорится в обращении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на все вызовы времени, конкурс не только сохранился, но и наполнился новым содержанием: увеличилось количество номинаций, расширился спектр музыкальных направлений.

Президент пожелал участникам, членам жюри, родителям и педагогам крепкого здоровья, творческого вдохновения и успехов на благо родной страны.-0-