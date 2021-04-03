Лукашенко: радость Пасхи является точкой отсчета для единения ради мира и согласия в обществе

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 4 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Воскресение Христово символизирует духовное возрождение: жизнь выиграла сражение у смерти, добро восторжествовало над злом, а свет сокрушил тьму", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.

"Только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию. Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой", - пожелал Президент.

Поздравление Президента с Воскресением Христовым

Христианам Беларуси,

празднующим Пасху

4 апреля 2021 года

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи.

Воскресение Христово символизирует духовное возрождение: жизнь выиграла сражение у смерти, добро восторжествовало над злом, а свет сокрушил тьму.

Радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.

Только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию.

Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой.

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения самых сокровенных желаний.

Александр Лукашенко.-0-