Лукашенко: радость Пасхи является точкой отсчета для единения ради мира и согласия в обществе

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 4 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Воскресение Христово символизирует духовное возрождение: жизнь выиграла сражение у смерти, добро восторжествовало над злом, а свет сокрушил тьму", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.
"Только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию. Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой", - пожелал Президент.
Поздравление Президента с Воскресением Христовым
Христианам Беларуси,
празднующим Пасху
4 апреля 2021 года
Дорогие соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи.
Воскресение Христово символизирует духовное возрождение: жизнь выиграла сражение у смерти, добро восторжествовало над злом, а свет сокрушил тьму.
Радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.
Только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию.
Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой.
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения самых сокровенных желаний.
Александр Лукашенко.-0-