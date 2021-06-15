Лукашенко раскритиковал сроки строительства нового цеха на Оршанском мясоконсервном комбинате

15 июня, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Оршанского мясоконсервного комбината раскритиковал сроки строительства нового цеха, передает корреспондент БЕЛТА.

Заслушав доклады о развитии предприятия и перспективах работы строящегося цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота, Президент попросил подать ему его папку. Как оказалось, в ней находилась полная информация о строительстве этого объекта. По текущим планам цех хотят сдать в ноябре этого года. Хотя изначально его планировали ввести в эксплуатацию к 1 июля. Но в силу ряда обстоятельств - как субъективных, так и объективных - работы завершить не удалось. "Вы провалили, - констатировал глава государства. - Значит, найти мое решение: там конкретно - ответственные, кто должностями, кто головой за что отвечает. За невыполнение поручения должны ответить лично".

Что стало причиной срыва сроков, Александр Лукашенко поинтересовался у каждого из докладчиков. Тут же было принято решение назначить нового руководителя предприятия - им станет нынешний исполняющий обязанности генерального директора Максим Бакуров. "Но это только потому, что не совсем ты виноват в провале этой стройки", - обратил внимание Президент.

"Значит, советую тебе: займись ценами не только на строительство (тут государственное предприятие строит, но тем не менее), особенно по частным и прочим структурам. Смотри каждую спецификацию. Бери любых специалистов, считай цены", - обозначил глава государства ряд задач руководителю комбината.

Губернатору и вице-премьеру Александру Субботину было поручено контролировать проведение административных процедур, в том числе принятие решений по тендерам. "В упрощенном варианте: сегодня пригласили желающих - за сутки решили. Чтобы не тягались месяцами", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-