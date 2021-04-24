Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков о перевороте в Беларуси

24 апреля, Наровлянский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с журналистами при посещении Полесского государственного радиационно-экологического заповедника раскрыл подробности плана заговорщиков о перевороте в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, заговорщики разрабатывали несколько сценариев. Изначально они планировали устранение Президента на параде 9 мая. Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи.

Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы, рассказал Александр Лукашенко. Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию Президента. На уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн. "Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование "Манкурты" на телеканале ОНТ. - Прим. БЕЛТА), они уши прижали: "Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву". Мы контролировали их каждый шаг", - заявил Александр Лукашенко.

В числе заговорщиков, рассказал Президент, был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. "Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", - добавил глава государства.

Комментируя рассуждения о внешности задержанных заговорщиков (мол, не выглядят они убийцами и мятежниками), Александр Лукашенко отметил, что, конечно, они не должны были лично совершать теракт или уничтожать представителей власти.

"Я же знаю Федуту: предатель. Он же был в штабе нынешнего Президента. Его же Вячеслав Францевич (Кебич. - Прим. БЕЛТА) подкинул мне в штаб, чтобы знать, что у меня делается. А какой у меня штаб? Всего пять человек было. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича. Ну вот такой он человек, - рассказал глава государства. - Конечно, мне смешно: Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы Президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты. Вот его вариант: Анвар Садат (имеется в виду организация теракта в Беларуси по примеру убийства бывшего Президента Египта Анвара Садата в 1981 году. - Прим. БЕЛТА)".

Александр Лукашенко обратил внимание на еще один важный нюанс: мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ. Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна".

У заговорщиков также были планы отключить энергосистему Минска. На этот момент обратил внимание и Президент России Владимир Путин на недавних переговорах с белорусским коллегой. Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся.

Президент сказал, что в ближайшее время будут опубликованы новые подробности дела. Фильм-расследование об этих событиях готовит телеканал ОНТ, и даже в нем пока смогут показать далеко не все. "Это еще цветочки", - заявил он.

Глава государства напомнил, что ранее в Беларуси было задержано несколько террористических групп. О некоторых сообщалось в СМИ, остальных "светить" не стали, но и они уже дают признательные показания. Все это, по его словам, звенья одной цепи.

"Прежде чем вякать, пусть подумают о том, что мы же покажем, что они говорят. Мы все это видели. Я же в СИЗО им сказал, когда был. Взял документ зачитал, когда этот мерзавец Тихановский, супруг новоявленного "президента", рассказывает, как они младшего сына хотели в тюрьму посадить: вот придем к власти и посадим. Адвокат говорит: "Как? Он же несовершеннолетний", - "Фигня, найдем, за что посадить". Оттуда все началось. Мы же все это покажем людям. Поэтому эту тему не замусолишь", - сказал белорусский лидер.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что в списке белорусских чиновников, которых планировала интернировать новая власть, свыше 30 человек. "Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать. Плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать", - подчеркнул Президент.

Глава государства также напомнил, как оппозиция комментировала его недавние переговоры с Президентом России: мол, Лукашенко едет в Москву сдавать Беларусь. "Это не Лукашенко наметил план сдачи Беларуси. Это они уже ее предают, - заявил он. - Они давно уже сдали нас, и им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг. Как бы они ни отнекивались, сегодня мы видим, что это так. Получили они хорошо. Они поняли, что нас просто так не взять".-0-