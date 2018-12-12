Лукашенко рассчитывает, что Кения станет одним из ключевых партнеров Беларуси в Африке

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Кении Ухуру Кениату с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен в дальнейшем активном развитии дружественных белорусско-кенийских отношений на благо наших стран. Надеюсь, что в скором времени Кения станет одним из ключевых партнеров Беларуси в Африке", - говорится в поздравлении.-0-