Лукашенко рассчитывает, что Кения станет одним из ключевых партнеров Беларуси в Африке

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Кении Ухуру Кениату с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен в дальнейшем активном развитии дружественных белорусско-кенийских отношений на благо наших стран. Надеюсь, что в скором времени Кения станет одним из ключевых партнеров Беларуси в Африке", - говорится в поздравлении.-0-
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