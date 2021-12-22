Лукашенко рассчитывает, что Крупко сможет сделать из Гомельщины цветущий край

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что новый председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко сможет сделать из региона цветущий край. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с активом области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот человек, если вы его поддержите, может вам очень серьезно помочь, всей стране помочь сделать из Гомельской области просто цветущий край. Он может, он знает, как делать. Особенно в сельском хозяйстве. Это - главный вопрос. Надо мобилизовать и промышленность на то, чтобы помогли сельчанам. Но обязательно надо поднять сельское хозяйство, чего бы ни стоило", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что нужно в том числе смотреть на те культуры, которые можно возделывать в условиях Гомельской области в рамках импортозамещения. Например - бахчевые. "У нас хватает хлебов, зерна. Если на этих землях по импортозамещению мы что-то можем, надо производить", - сказал Президент.

В завершение он подчеркнул, что очень любит Гомельщину и уважает ее жителей: "Это настоящие люди, настоящие белорусы. Я очень рассчитываю, что мы еще немало с вами сделаем. Успехов вам, спасибо. Примите его (Ивана Крупко. - Прим. БЕЛТА), как своего человека".-0-