Лукашенко рассчитывает, что предложения ученых лягут в основу пятилетней программы развития Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что предложения ученых станут фундаментом очередной пятилетней программы развития страны. Об этом он заявил сегодня на встрече с учеными в Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Моя встреча именно в этот период с вами прежде всего объясняется тем, что мы накануне очень важного мероприятия (Всебелорусского народного собрания. - Прим. БЕЛТА), которое определит судьбу страны на ближайшую пятилетку. Я очень хочу, чтобы вы не просто подключились к разработке новой пятилетней программы и прогноза развития нашего государства. Я хотел бы, чтобы предложения наших ученых стали фундаментом этой программы. Чтобы она была реальной и выполнимой. Это главное, почему в этот период я в стенах нашей Академии наук", - сказал глава государства.

Президент также отметил, что в ученой среде всегда было много инакомыслящих, и он сам это приветствовал. "Но, тем не менее, абсолютно убежден, имею соответствующие факты, что большинство наших ученых - это умные, талантливые, способные люди. Способные оценить ситуацию и сделать правильные выводы. Но этого мало. Способные повлиять на других. Я убежден, что таких у нас большинство", - подчеркнул белорусский лидер.-0-