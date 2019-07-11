Лукашенко рассчитывает на дальнейшее развитие плодотворных отношений с Монголией

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Монголии Халтмаагийн Баттулгу и народ этой страны с национальным праздником "Наадам". Об этом БЕЛТА сообщили в
"В последнее время наши страны заметно активизировали двустороннее взаимодействие в различных сферах. Убежден, что совместными усилиями нам удастся и в дальнейшем поддерживать высокую динамику развития конструктивных и плодотворных отношений", - говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал Президенту Монголии крепкого здоровья и успехов в воплощении намеченных планов, а гражданам страны - благополучия и процветания.-0-
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