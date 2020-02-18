18 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве. Об этом он заявил сегодня на встрече с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спасибо, что приехали. Скрывать нечего - хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с "Роснефтью". Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало - половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси", - сказал глава государства.

"Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве", - добавил Александр Лукашенко.

Игорь Сечин

"Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО "НК "Роснефть" являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

Как сообщалось, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. С 4 января поставки сырья в страну возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "РуссНефть" и "Нефтиса". Кроме того, первая партия норвежской нефти поступила 26 января на НПЗ "Нафтан".

7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Беларуси и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

Накануне также стало известно, что НК "Янгпур" (дочерняя компания ПО "Белоруснефть"), которая ведет добычу нефти в Ямало-Ненецком автономном округе, планирует поставлять нефть в Беларусь. При этом объемы, а также графики поставок в "Белнефтехиме" пока не комментировали. "Янгпур", с 2013 года входящая в состав РУП "ПО "Белоруснефть", представляет белорусскую компанию на российском рынке добычи нефти и газа, ведет поиск, разведку и разработку семи месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в ЯНАО.

Как сообщалось БЕЛТА 12 февраля со ссылкой на ТАСС, разные схемы поставок нефти готова обсуждать с Беларусью "Газпром нефть". Об этом журналистам сообщил глава российской компании Александр Дюков по итогам встречи представителей нефтяных компаний с министром энергетики России Александром Новаком. Он отметил, что компания готова обсудить и давальческую схему поставок.-0-

Сечин о переговорах с Лукашенко: мы настроены конструктивно Главный исполнительный директор, председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин отметил, что с радостью принял приглашение белорусского лидера приехать в Минск, как делал это и раньше.