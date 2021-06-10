Лукашенко рассчитывает на достижение конкретных результатов в сотрудничестве с Португалией

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Португалии Марсело Ребело ди Созу и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Португалии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Надеюсь, что 2021 год будет отмечен достижением конкретных результатов сотрудничества между Беларусью и Португалией с особым вниманием к торговым связям. Действиям в этом направлении призваны помочь наши предыдущие договоренности, в том числе о создании совместной экономической комиссии", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что, как показали пандемия и финансовый кризис, которые обострили существующие противоречия в мире, только путем продуманных, выверенных решений на глобальном и национальных уровнях, взаимопомощи государств, объединения даже там, где раньше были разъединительные линии, уважения друг к другу можно пройти через тяжелые испытания и вернуться к дальнейшей работе по строительству сильных и процветающих стран.-0-