11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на конструктивное сотрудничество Кубы и Узбекистана со странами ЕАЭС. Об этом глава белорусского государства заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, на котором и было принято решение о получении статуса наблюдателя этими двумя государствами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси, которая в текущем году председательствует в Евразийском экономическом союзе, поприветствовал эти две страны в новом статусе и пожелал им успешной работы.

Он особо отметил важность присутствия Узбекистана в этом интеграционном объединении.

Что касается Кубы, Александр Лукашенко подчеркнул: "Куба только географически далека от нас, а исторически вы всегда были с нами. Мы хорошо знаем вас со времен Советского Союза. Уверен, что ваш вклад в расширение нашего экономического сотрудничества будет значительным. Уверен, что и Куба, и Венесуэла, с которыми мы все, члены союза, поддерживаем добрые отношения, будут хорошей основой для нашего сотрудничества со всей Латинской Америкой".-0-

Узбекистан и Куба получили статус наблюдателя при ЕАЭС