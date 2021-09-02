Лукашенко рассчитывает на либерализацию торговли услугами и видит перспективы в онлайн-площадках Китая

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на Глобальном саммите торговли услугами в Пекине. Видеозапись выступления главы белорусского государства продемонстрирована сегодня на форуме, сообщает БЕЛТА.

"За годы прочной дружбы Беларуси и Китая мы неоднократно убеждались в последовательности политики Пекина, объединившего множество государств в рамках инициативы "Пояс и путь" на условиях справедливого, равноправного, взаимовыгодного сотрудничества. Более того, пережитые потрясения, обусловленные пандемией и иными глобальными вызовами, только укрепили его", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что проведение выставки в столь непростое время - очень важный и символичный шаг Китайской Народной Республики, ведь закрытие границ, снижение туристической активности, разрыв логистических цепочек и рост протекционизма, колоссальное давление на систему здравоохранения, отмена международных культурных мероприятий стали беспрецедентным испытанием для рынка услуг.

В то же время, отметил Александр Лукашенко, кризис стимулировал бум цифровых технологий и послужил своего рода импульсом для качественной перезагрузки традиционной сферы услуг. "В этом контексте впечатляет передовой опыт Китая по развитию и внедрению услуг дистанционного образования, онлайн-диагностики и лечения, применению цифровых технологий в области туризма", - сказал глава государства.

"Беларусь уделяет особое внимание наращиванию экспорта и импорта услуг. Рассчитываем на расширение сотрудничества с Китаем в этой сфере как одним из ключевых партнеров нашей страны. В качестве приоритетного направления видим совместную работу государств по дальнейшей либерализации торговли услугами, устранению барьеров, привлечению инвестиций. В последние годы мы стали свидетелями активного роста глобальной электронной коммерции, в том числе трансграничной, объемы которой прирастают на 50% ежегодно. Данный инструмент стал эффективным ресурсом для восстановления экономического роста. Беларусь видит большие перспективы в выходе на китайские онлайн-площадки для продвижения не только товаров, но и услуг в сферах образования, туризма, медицины", - заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко констатировал, что коронавирус нанес колоссальный ущерб туристической отрасли. "Мы должны активизировать разработку мер для дальнейшего увеличения объема оказания туристических услуг", - уверен он.

Глава государства напомнил, что мир пережил и "логистический коллапс". "Благодаря уникальному географическому положению Беларуси наша транспортная инфраструктура пользуется активным спросом в качестве надежного транзитного коридора "Пояса и пути". С 2014-го по 2020 год нам удалось в 14 раз увеличить объемы следующих через нашу страну железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай. Республика Беларусь и впредь будет принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения железнодорожных составов по данному маршруту", - заверил белорусский лидер.

В заключение он подчеркнул, что Беларусь продолжит вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики и развивать разноплановое и взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере услуг. Организаторам мероприятия Президент пожелал успехов, а всем участникам - плодотворной работы.

Международный форум по торговле услугами CIFTIS - крупнейшая в Китае экспозиция в этой области. Она проходит в Пекине с 2012 года и является площадкой для обмена опытом оказания услуг в сферах финансов, транспорта, логистики, информационных технологий, электронной торговли, здравоохранения, охраны окружающей среды, туризма и других. Это одна из трех основных ярмарочных площадок Китая наряду с шанхайским "Импорт ЭКСПО" и Кантонской ярмаркой в Гуанчжоу.

Экспозиция CIFTIS-2021 освещает вопросы цифровой экономики, углеродной нейтральности, а также профилактики эпидемий.-0-