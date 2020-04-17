Лукашенко рассчитывает на личную поддержку Асада в развитии отношений Беларуси и Сирии

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Эвакуации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Убежден, что сирийский народ найдет силы, чтобы преодолеть все трудности и отстроить стабильное и сильное государство, - отметил белорусский лидер. - Рассчитываю на дальнейшее плодотворное развитие дружественных отношений между нашими странами при вашей личной поддержке".

Александр Лукашенко пожелал Башару Асаду доброго здоровья и успехов во всех делах, а жителям Сирии - мира и процветания.-0-