Лукашенко рассчитывает на повышение уровня политического диалога с Португалией

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Португальской Республики Марсело Ребело ди Созу и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Португалии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Уверен, что благодаря решимости властей, солидарности всех граждан и поддержке международного сообщества ваше государство преодолеет последствия инфекции и вскоре вернется к нормальному образу жизни", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил надежду на повышение уровня политического диалога и пригласил Марсело Ребело ди Созу к совместной работе над возобновлением торговых и гуманитарных связей.-0-