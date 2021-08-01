Лукашенко рассчитывает на позитивную динамику политического диалога со Швейцарией

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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Швейцарской Конфедерации с национальным праздником - Днем основания Конфедерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. "Наши народы приложили большие усилия, добывая и решительно защищая свою государственность и независимость старательным трудом с расчетом только на собственные силы, ум и упорство. История научила нас, что мир, справедливость и солидарность - главные ценности для каждой страны и для всего мирового сообщества", - говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что благодаря конструктивному сотрудничеству Беларусь и Швейцария осуществили немало проектов, полезных для обеих сторон. Успешно развивается взаимодействие в сферах экономики, науки, культуры, образования, спорта, ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Мы благодарны швейцарским общественным организациям за многолетнюю помощь в преодолении последствий чернобыльской катастрофы. Уверен, что мы сможем быстро преодолеть временные сложности, которые возникли перед нашими странами в связи с коронавирусной пандемией, восстановить позитивную динамику политического диалога, достигнуть новых отличных результатов в различных отраслях", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!